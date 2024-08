Plus Idar-Oberstein Das Wetter spielte mit: Edelsteinschleifermarkt war sehr gut besucht Von Karl-Heinz Dahmer i Ungewöhnliche Besucher konnte man am Wochenende in der Obersteiner Fußgängerzone entdecken: Walkacts wie diese Ratten traten in direkten Kontakt mit den Besuchern des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkts. Foto: hosser Ein paar Regentropfen um die Mittagszeit, dazwischen blitzte immer wieder die Sonne hinter den Wolken hervor: Das Wetter am ersten Tag des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkts spielte mit, es war nicht zu warm und kalt erst recht nicht, nur der OIE-Narr im Zottelkostüm, der stundenlang die Obersteiner Fußgängerzone hoch- und runterging und natürlich auch hinters Deutsche Mineralienmuseum kam, dort, wo die Reihe der etwa 55 Stände noch ein Stück weit bis zur Hauptstraße reichte, schwitzte unter seiner dicken Vermummung. Er brauchte zwischendurch eine Verschnaufpause und machte sich danach wieder auf Tour: Sein Arbeitstag war noch lang. Lesezeit: 3 Minuten

Der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkts in Oberstein ist neben den Jazztagen in Idar eine der beiden wichtigsten Veranstaltungen in der Schmuckstadt, und auch in diesem Jahr, dem ersten nach dem kleinen Jubiläum 2023 – der Markt wurde 25 Jahre alt – waren die Laufwege in der Fußgängerzone, am Marktplatz und bis ...