Plus Birkenfeld

Das meldet die Polizei nicht: Vor Birkenfelder Shisha-Bar auf junge Frau eingeprügelt

i Eine junge Frau wurde vor einer Shisha-Bar Opfer einer Gewalttat. Auch ein Mann, der ihr helfen wollte, wurde verletzt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine junge Frau liegt am Boden, ein Mann tritt mehrfach gegen ihren Kopf. Ein anderer junger Mann greift ein, wird ebenfalls erheblich verletzt. Ein Täter-Trio soll in der Nacht zum 26. Oktober zwischen 2 und 3 Uhr nachts vor einer Shisha-Bar in Birkenfeld für erschütternde Szenen schwerer körperlicher Gewalt gesorgt haben.