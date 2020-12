Kirschweiler

Für die 52 Kinder der Kindertagesstätte (Kita) Funkelstein in Kirschweiler war dieses Jahr vieles anders, als sie es gewohnt waren. Von Mitte März an gab es auch in ihrer Kita nur noch eine Notbetreuung, und der größte Teil der Kinder blieb mehrere Monate lang zu Hause. Auch für die pädagogischen Fachkräfte war nichts mehr, wie es vorher war.