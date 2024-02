Daaler Zug feiert Jubiläum: Von Mittel- nach Kirchenbollenbach

Idar-Oberstein. Zum 40. Mal setzte sich am Sonntagnachmittag der kleine Umzug in Mittelbollenbach in Bewegung. Begleitet vom Musikverein Sien waren es zwei Wagen und acht Fußgruppen, die sich, bejubelt von zahlreichen Narren am Fahrbahnrand, auf den Weg von Mittel- nach Kirchenbollenbach machten. Dort gab es neben fester und flüssiger Verpflegung auf dem Achicourtplatz die obligatorischen Teilnahmeurkunden und Fastnachtsorden, ehe es zur Nachfeier traditionell ins Sportlerheim des Bollenbacher SV ging, wo erstmals seit vielen Jahren wieder ein Kindermaskenball stattfand. sc ⋌

Foto: Sabine Greber-Maier