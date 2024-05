Plus Frauenberg

Daalbachbiker laden nach Frauenberg ein: Bikergottesdienst am Pfingstmontag

Von Gerhard Müller

i Foto Gertrud Nürnberg Foto: Gertrud Nürnberg

„Mit leichtem Gepäck“ lautet das Thema des 18. Bikergottesdienstes der Daalbachbiker am Sportplatz in Frauenberg. Wie bereits in den vergangenen Jahren findet der Gottesdienst auf dem Sportplatz des FC Lauretta statt. Der Bikergottesdienst wird in jedem Jahr von den Daalbachbikern und der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach gemeinsam an Pfingstmontag, in diesem Jahr am 20. Mai, gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr.