Birkenfeld/Koblenz

Das für die Corona-Statistik zuständige Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz zeigt sich irritiert von den Daten, die aus dem Kreis Birkenfeld geliefert werden. Das sei „teilweise nicht nachvollziehbar“, sagte LUA-Sprecher Achim Ginkel dem Radiosender RPR1. Es gebe zwar auch in anderen Landkreisen eine Meldeverzögerung, dass aber so unterschiedliche Zahlen kommuniziert werden, sei doch ungewöhnlich.