Seit zwei Wochen bietet der DRK-Kreisverband Birkenfeld in seinen Räumlichkeiten in der Schönlautenbach 17 in Idar-Oberstein Covid-19-Testungen mittels PoC-Antigen-Test (Schnelltest) an. Geöffnet ist die Teststation montags und freitags von 10 bis 13 Uhr und mittwochs von 13 bis 17 Uhr. Die Öffnungszeiten können bei Bedarf erweitert werden. Eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich.