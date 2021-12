Corona-Schnelltests: VG nimmt fünftes Zentrum in Hoppstädten in Betrieb

Die VG Birkenfeld nimmt mit ihren Mitarbeitern seit dem Frühjahr in eigener Regie Corona-Schnelltests vor. Dazu zählen nicht nur spezielle Aktionen wie auf dem Archivfoto in der Birkenfelder Grundschulturnhalle, sondern sie betreibt derzeit in der Kreisstadt (alte Feuerwache und Rathaus), in Brücken (alte chule), in Niederbrombach (Grundschulturnhalle) und neu nun auch in Hoppstädten (Gemeindehaus) insgesamt fünf Testzentren.

Foto: Reiner Drumm (Archiv)