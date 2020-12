VG Herrstein-Rhaunen

Um Patienten, die im Gebiet der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen wohnen, besser zu unterstützen und als Ergänzung der Corona-Ambulanz in Birkenfeld, soll bereits in dieser Woche eine Corona-/Infektambulanz in Rhaunen starten. Das hat Maren Hoffmann-Schmidt von der VG-Verwaltung mitgeteilt.