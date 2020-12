Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 12:48 Uhr

Idar-Oberstein

Corona-Lockerungen: Der Modepark Röther muss weiter warten

Die von der Bundesregierung am Mittwoch beschlossene erste sachte Öffnung der Geschäftswelt für Ladenbetriebe bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche bringt für Modepark Röther in Idar-Oberstein mit seinen 6000 Quadratmetern – und auch an allen anderen Standorten des Unternehmens – keine Entlastung: Die großen Modehäuser bleiben ebenso wie Großkaufhäuser und Shopping Malls (außer Lebensmittelbedarf) bis auf weiteres geschlossen.