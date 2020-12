Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 18:52 Uhr

Kreis Birkenfeld

Corona-Lage im Landkreis entspannt sich weiter: Kein Patient mehr im Klinikum

Keinen positiven Corona-Befund gab es im Kreis Birkenfeld – wie schon in den Vortagen – auch am Montag, somit gab es in den vergangenen zwölf Tagen trotz zahlreicher Tests nur einen einzigen bestätigten Fall. Damit verharrt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Erkrankungen im Nationalparklandkreis bei 87, von denen lediglich noch acht als infiziert gelten. Der bisherige Rekordwert von 50 aktuell Erkrankten datiert vom 9. April.