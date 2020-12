Corona-Lage im Kreis Birkenfeld hat sich verschärft – Aufruf an die Gäste der „Rockbar“

Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 18:37 Uhr

Einer der positiven Befunde betrifft eine Mitarbeiterin der „Rockbar“ in der Bahnhofstraße 37 in Baumholder. Da die Kontaktdatenerfassung lückenhaft ist und nicht der gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung entspricht, appelliert das Gesundheitsamt an alle Gäste, die das Lokal seit dem 2. Oktober besuchten, sich dringend beim Gesundheitsamt Idar-Oberstein zu melden. Am besten sei, Name, Adresse und Telefonnummer und das Datum des letzten Besuchs per E-Mail an die Adresse corona@landkreis- birkenfeld.de zu übermitteln.