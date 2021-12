Corona-Lage am Sonntag: Acht Neuinfizierte im Kreis Birkenfeld

Am Sonntag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld acht Neuinfizierte: fünf Personen kommen aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen und je eine aus Baumholder, Birkenfeld und Idar-Oberstein.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Birkenfeld liegt nun bei 215,0, der Landeswert wurde am Sonntag mit 270,5 angegeben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz für Rheinland-Pfalz liegt bei 3,94, am Samstag lag sie bei 3,84, am Freitag bei 3,92.

Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt zurzeit 18 Covid-19-Patienten, vier Verdachtsfälle auf der Isolierstation sowie drei beatmete Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld behandelt sieben Corona-Patienten und einen Verdachtsfall auf der Isolierstation.