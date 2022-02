Corona-Lage am Sonntag: 117 Neuinfektionen im Kreis Birkenfeld

Aufgrund der Vielzahl an Neuinfektionen ist die Aufzählung, aus welchen Gebietskörperschaften die Betroffenen kommen, für die Behörde nicht mehr möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Birkenfeld sinkt auf 781,8 (Vortag: 786,6). Der aktuelle Landeswert liegt bei 1089,1.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in Rheinland-Pfalz beträgt 6,58. Angaben zur aktuellen Belegung der Kliniken in Idar-Oberstein und Birkenfeld mit Corona-Patienten hat das Gesundheitsamt am Sonntag nicht gemacht.