Corona-Lage am Samstag: Zwei weitere Fälle im Kreis Birkenfeld

Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz des Kreises Birkenfeld vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen auf 105,7 einschließlich der von der US-Army gemeldeten Fälle. Der Landeswert liegt bei 145,3, auf Bundesebene sind es aktuell nach Angaben des Robert Koch-Instituts 242,9 Neuinfektionen auf 100000 Bürger in den vergangenen sieben Tagen. Die 7-Tage Hospitalisierungs-Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht auf 2,64 zurück. An Heiligabend lag sie noch bei 2,71.

Im Klinikum Idar-Oberstein werden derzeit 11 bestätigte Fälle auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation sind es zwei Fälle. Das Krankenhaus Birkenfeld meldet zehn Fälle auf der Isolierstation sowie fünf Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation werden dort ein bestätigter Fall und zwei Verdachtsfälle behandelt .