Kreis Birkenfeld

Corona-Lage am Mittwoch: 41 neue Fälle im Kreis Birkenfeld

Im Nationalparkkreis haben sich 41 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt am Mittwoch mitgeteilt. 15 Betroffene leben in der Stadt Idar-Oberstein. Zehn Personen kommen aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Aus der VG Herrstein-Rhaunen sind es neun Personen und aus der VG Baumholder sieben Personen. Zwei Fälle wurden an ein anderes Gesundheitsamt übermittelt..