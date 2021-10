Kreis Birkenfeld

Corona-Lage am Donnerstag: 24 neue Fälle im BIR-Kreis

Vor allem der Corona-Ausbruch im Alloheim-Seniorenzentrum in Birkenfeld, den das Gesundheitsamt heute auf NZ-Nachfrage bestätigt hat, treibt die Infektionszahlen im Kreis in die Höhe. Am Donnerstag hat die Behörde 24 insgesamt weitere Corona-Fälle gemeldet.