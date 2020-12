Kreis Birkenfeld

Am Samstag formierten sich unter der Regie von Landrat Matthias Schneider in der Messe vier Abteilungen, die gemeinsam den Krisenstab Corona bilden: Medizinische Taskforce (Leitung Andreas Thierbach, Intensiv- und Notfallmediziner vom Klinikum Idar-Oberstein), Sicherheit/Ordnung (Horst Scherer/ Kreisverwaltung), Logistik/Unterstützung (Kreisfeuerwehrinspekteur Eberhard Fuhr) sowie Presse/ Personal (Karsten Schultheiß/ Kreisverwaltung). In kleinen Gruppen trafen sich die Mediziner-Gruppe und die Abteilung Logistik/Unterstützung bereits am Sonntag zu weiteren Gesprächen.