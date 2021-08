Auf Einladung der wahlkämpfenden Julia Klöckner hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag in der Messe Idar-Oberstein das Gespräch mit durch die Corona-Krise gebeutelten Unternehmern gesucht. Altmaier kennt als Saarländer die Region gut, hat schon als Kind Ausflüge nach Idar-Oberstein gemacht und war als Bundeswehrsoldat in der Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld stationiert.