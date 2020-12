Corona-Fälle im Landkreis: Keine Veränderung am Ostersamstag

Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 18:18 Uhr

Von den 69 bislang Erkrankten sind 34 weiblich und 35 männlich. 31 kommen aus der Stadt Idar-Oberstein, 13 aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, 13 aus der Verbandsgemeinde Baumholder und 12 aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld.

Die Verteilung auf die Altersgruppen: 0-9 Jahre 2, 10-19 Jahre 9, 20-29 Jahre 10, 30-39 Jahre 10, 40-49 Jahre 10, 50-59 Jahre 10, 60-69 Jahre 13, 70-79 Jahre 2, älter als 80 3.

Derzeit befinden sich im Kreis Birkenfeld rund 200 Menschen in häuslicher Quarantäne. Die mobile Fieberambulanz hat bisher 786 Abstriche genommen. 56 Befunde stehen noch aus. Am heutigen Samstag wurden rund 40 Tests in die Wege geleitet.