Kreis Birkenfeld

Den dritten und vierten Coronavirus-Fall meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld. Dabei handelt es sich um eine Erzieherin aus Idar-Oberstein und einen 16-jährigen Schüler der Realschule plus in Birkenfeld. Wegen der zahlreichen Kontakte ordnete das Gesundheitsamt für rund 150 Personen Quarantäne an.