Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 15:14 Uhr

Kreis Birkenfeld

Corona-Epidemie: Kreisverwaltung empfiehlt, Termine bis Ende April abzusagen

Sehr ernst nimmt die Kreisverwaltung Birkenfeld die aktuellen Handlungsempfehlungen der Bundes- und der Landesregierung und des Robert-Koch-Instituts zu Veranstaltungen, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung. Sie appelliert an die jeweiligen Organisatoren, größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen – zumal in benachbarten Kreisen schon einzelne Fälle aufgetreten sind.