In der Kunstgießerei Plein in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm), in der zurzeit der Schmißberger Dorfbrunnen saniert wird, ist es zu einem großen Covid-19-Ausbruch gekommen. Der Betrieb muss deshalb eine Zwangspause einlegen – mit ungewissen Folgen für die Restaurierung der historischen Konstruktion aus dem 230-Einwohner-Ort im Hunsrück.