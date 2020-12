Birkenfeld

Vier Monate lang hatten die Doktoren Mathias Hoebbel sowie Jörg und Simone Dringelstein wegen der relativ entspannten Lage in der Sommerzeit die sogenannte Corona-Praxis in Birkenfeld in ihre Gemeinschaftspraxis im BIG-Center verlegen können. Doch da sich nun die Situation wieder verschärft hat, ist zu Wochenbeginn die Rückkehr an den Standort erfolgt, an dem schon in der ersten Phase der Pandemie von März bis Juni Corona-Verdachtsfälle untersucht wurden.