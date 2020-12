Corona-Alarm: Aufnahmestopp für Normalpatienten im Krankenhaus St. Wendel verfügt

Archivierter Artikel vom 21.03.2020, 16:53 Uhr

Die Lage an einem Krankenhaus, das auch für die Versorgung von Menschen aus dem Bereich Baumholder und Birkenfeld wichtig ist, spitzt sich zu. Die Marienhaus-Klinik St. Wendel nimmt wegen der Ausbreitung des Coronavirus keine Normalpatienten mehr auf, die auch an anderen Standorten versorgt werden können. ´ Der Grund dafür ist nach Angaben des St. Wendeler Landrats Udo Recktenwald eine Zunahme von Coronafällen unter Mitarbeitern der Klinik. Dieser Aufnahmestopp sei in Absprache mit dem Gesundheitsministerium verhängt worden, erklärte Recktenwald.

Er betonte allerdings am Samstag, dass die Notfallversorgung an der Marienhaus-Klinik weiter gesichert bleibe. Bereits am Donnerstag hatte in der Klinik ein kurzeitiger Aufnahmestopp gegolten. Im Landkreis St. Wendel gibt es bisher (Stand Samstag) mehr als 40 bestätigte Corona-Fälle. Der Saarländische Rundfunk berichtet zudem, dass auch im Kreis St. Wendel ein Drive-In-Corona-Testzentrum eingerichtet wird. Der Standort dafür stehe schon fest. Es soll auf dem Gelände der nahe an der B 41 gelegenen Heeresinstandsetzungslogistik sein. Dort übernimmt die Bundeswehr die Organisation. red/ax