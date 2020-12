Corona: Zwölf neue Infektionen im Kreis Birkenfeld

Die jüngste Betroffene ist ein vierjähriges Mädchen, die älteste Person eine 75-jährige Frau. Aktuell sind 340 Kreiseinwohner mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie im März wurden 862 Personen aus dem Kreis positiv getestet. 30 Menschen sind seitdem im Zusammenhang mit Corona verstorben, 492 gelten bereits wieder als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die sich nach den Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bemisst, betrug in der Nacht zu Mittwoch kreisweit 74. In Idar-Oberstein lag sie bei 71, in der VG Birkenfeld bei 58, in der VG Herrstein-Rhaunen bei 98 und in der VG Baumholder bei 52.

Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 17 Covid-19-Patienten (alle auf Isolierstation). Im Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld werden drei Covid-19-Patienten und fünf Verdachtsfälle auf Isolierstation behandelt. Hinzu kommen ein Corona-Patient und Verdachtsfall auf der Intensivstation.

In Quarantäne befinden sich aktuell 691 Kreiseinwohner. In der nächsten Woche beginnt der Aufbau des Impfzentrums in der Messe Idar-Oberstein.