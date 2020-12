Kreis Birkenfeld

Corona: Zehn neue Infektionen am Freitag – 665 Kreiseinwohner sind noch in Quarantäne

Am Freitag kamen zehn Neuinfektionen zur Corona-Statistik im Nationalparklandkreis hinzu: aus der VG Herrstein-Rhaunen drei Personen, aus der VG Birkenfeld vier, aus Idar-Oberstein eine und aus der VG Baumholder zwei Personen. Drei der Neuinfizierten sind weiblich. Der jüngste Infizierte ist ein zehnjähriger Junge, die älteste eine 80-jährige Frau. Derzeit gelten 346 Kreisbewohner als infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt damit kreisweit 71, in Idar-Oberstein 60, in der VG Birkenfeld 68, VG Herrstein-Rhaunen 89 und in der VG Baumholder 52.