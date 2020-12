Kreis Birkenfeld

Einen neuen Rekordstand hat die Anzahl der in den Krankenhäusern Idar-Oberstein und Birkenfeld akut versorgten Covid-19-Patienten erreicht: 37 Menschen mit einem bestätigten Corona-Befund befanden sich am Freitag stationär in der Obhut der Ärzte und des Pflegepersonals. Der bisherige Höchststand von 35 war zuvor viermal notiert worden: am 5., 6., 9. und 12. November. Sechs Personen werden derzeit intensivmedizinisch betreut und zudem beatmet. Nicht in diesen Zahlen enthalten sind die Kreiseinwohner, die in Kliniken außerhalb des Landkreises verlegt wurden.