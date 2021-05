Corona: Wieder 29 Neuinfizierte – Dennoch bleibt die Inzidenz unter 100

Nach dem ruhigen Freitag ohne eine einzige bestätigte Corona-Infektion (was aber wohl eher daran lag, dass wegen des Feiertags keine Ergebnisse aus den Laboren vorlagen) verzeichnete der Landkreis Birkenfeld am Samstag mit 29 die meisten neuen Fälle aller Gebietskörperschaften in ganz Rheinland-Pfalz. Infolgedessen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 96,4 und ist damit wieder die höchste unter allen 24 rheinland-pfälzischen Landkreisen. Der Landeswert liegt bei 76,2.

Immerhin wurde die 100er-Grenze erneut nicht überschritten, und so hat die Hoffnung der Gastronomie, am bevorstehenden Pfingstwochenende die Außenbewirtung öffnen zu dürfen, Bestand. Dafür muss die Sieben-Tage-Inzidenz am fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegen – der heutige Samstag war der zweite Tag in dieser Reihe. Wenn der Wert auch am Montag, Dienstag und Mittwoch unter 100 liegt, kann die Kreisverwaltung die Bundesnotbremse ab Freitag wieder außer Kraft setzen.

Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt zurzeit 17 Covid-19-Patienten (drei davon auf Intensiv mit Beatmung), das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld behandelt einen Corona-Patienten. Von den bislang 2590 Infizierten sind 88 an den Folgen des Coronavirus verstorben, 1919 gelten als genesen und 583 als akut infiziert. In „häuslicher Absonderung“ befinden sich neben den 583 aktuell Infizierten rund 500 Kreiseinwohner.