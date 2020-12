Kell am See

Nachdem kurz nach Ostern bekannt geworden ist, dass es im Seniorenheim des DRK in Kell am See Bewohner gibt, die mit dem Corona-Virus erkrankt sind, ist die Zahl bei im Verlauf der nachfolgenden Wochen gestiegen. So gab es am Ende in dem Heim 20 Menschen, die an Covid 19 erkrankt waren: 13 Bewohner und sieben Mitarbeiter.