Kreis Birkenfeld

Corona: Todesfall Nummer 82 – Neue Beschränkungen im Nationalparklandkreis ab Dienstag

Den 82.Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 hat der Landkreis Birkenfeld zu beklagen: Verstorben ist ein 87-jähriger Bewohner eines Seniorenheims in der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Außerdem meldete das Gesundheitsamt am Sonntag fünf Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 79,1.