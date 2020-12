Kreis Birkenfeld

26 neue Corona-Fälle sind am Freitag im Kreis Birkenfeld hinzugekommen. Ein 77-jähriger Mann ist bereits am Donnerstag an dem Virus verstorben. Am Freitagmorgen starb dann auch jener 72-Jährige, der seit Wochen in der Uni-Klinik in Homburg intensivmedizinisch behandelt wurde. Beide Tote stammen aus jenem Ort in der VG Herrstein-Rhaunen, in dem Anfang Oktober bei einer Familienfeier der erste massive Corona-Ausbruch im Landkreis Birkenfeld verzeichnet wurde.