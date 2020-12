Corona: Seniorenheim in Lauterecken steht unter Quarantäne

Betroffen seien 56 Bewohner und 13 Mitarbeiter. Die Testung fand Anfang vergangener Woche statt. Das Gros der Ergebnisse traf am Donnerstag in Lauterecken ein. Die Leitung reagierte sofort: Positiv getestete Bewohner wurden von den nichtbetroffenen getrennt und stehen seither unter intensiver Beobachtung. Noch sei kein schwerer Verlauf beobachtet worden, sagte Müller am Samstagnachmittag, doch bei der Unberechenbarkeit des Virus könne sich das stündlich ändern. Die infizierten Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt und dürfen ebenfalls bis zur Genesung ihr Grundstück nicht mehr verlassen.