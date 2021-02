Corona: Nun schon 13 Fälle in der Kita Sonnenberg

Das sind auch mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenzwerte im gesamten Kreis Birkenfeld ganz schlechte Nachrichten: Das Infektionsgeschehen in der Kindertagesstätte in Sonnenberg-Winnenberg weitet sich aus. Inzwischen wurden in der Einrichtung fünf Erzieherinnen und acht Kinder positiv auf das Coronavirus getestet.

Darüber hat am Freitag der Birkenfelder VG-Bürgermeister Bernhard Alscher – die VG ist Trägerin der Kita – informiert. „Es stehen auch noch einige Ergebnisse von getesteten Kontaktpersonen der Betroffenen aus. Es ist also zu befürchten, dass es noch mehr Corona-Fälle geben wird“, sagte Alscher unserer Zeitung. Wie die NZ bereits berichtet hat, wurde die Kita im Doppelort am Montag nach Bekanntwerden der ersten Infektion geschlossen. Am Mittwoch hatte sich die Zahl der Corona-Fälle bereits auf fünf erhöht. Nun sind insgesamt 13 Menschen betroffen.⋌ ax