Idar-Oberstein

Corona ist allgegenwärtig. Das Virus prägte am Montag auch die Haushaltsdebatte des Kreistages, die wegen der Pandemie nicht wie sonst im Kasino der Kreissparkasse, sondern in der größten der drei Messehallen im Gewerbepark Nahetal stattfand. Nebenan liefen währenddessen die letzten Arbeiten für den Aufbau des Impfzentrums. Wegen der hohen Zahl der Neuinfektionen sehr angespannt, aber nicht hoffnungslos: So bewertete Landrat Matthias Schneider die derzeitige Situation.