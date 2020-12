Niederwörresbach

Erst kam Ende Mai 2018 die große Flut, dann zum 1. Januar 2020 die Fusion und kurz danach auch noch Corona: Die früheren Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen und jetzt die neue VG mussten in der jüngeren Vergangenheit große Herausforderungen bewältigen. Ihre Schulden werden nach dem vom VG-Rat in der jüngsten Sitzung in der Großsporthalle in Niederwörresbach einstimmig verabschiedeten Nachtragshaushalt Ende des Jahres bei rund 8,1 Millionen Euro liegen – etwas weniger als 2019. Das entspricht gut 400 Euro pro Einwohner. Beim Kreis Birkenfeld waren es 2018 bereits 5500 Euro pro Kopf, wie Margot Klar (Pro Region) anmerkte.