Knapp 70 Apothekenstandorte in Rheinland-Pfalz unterstützen seit ein paar Tagen die bundesweite Impfkampagne gegen Covid-19. Damit soll das Impfangebot in Deutschland vereinfacht und verbreitert werden. Auch aus dem Kreis Birkenfeld sind mehrere Apotheker mit von der Partie. Einer von ihnen ist Dr. Martin Dietz, der in Idar-Oberstein die Achat-Apotheken in Tiefenstein und im EKZ (Vollmersbachtalstraße) betreibt.