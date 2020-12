Idar-Oberstein

Das ist n i c h t die erste Corona-Pleite im Nahe-Hunsrück-Raum, die in den kommenden Wochen von Politikern befürchtet wird. Vielmehr sind es wohl „Vorschädigungen“, die jetzt zum vorläufigen Kollaps geführt haben: Die Leysser GmbH im Industriegebiet „Am Kreuz“ in Georg-Weierbach hat am Freitag Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Idar-Oberstein gestellt. Von der Insolvenz betroffen sind 224 Mitarbeiter an neun Standorten.