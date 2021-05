Corona ist fürs Klinikum Idar-Oberstein eine Grenzbelastung

Als „unglaublich anstrengend“ bezeichnete Dr. Sebastian Gregor in seinem Vortrag in der jüngsten Kreistagssitzung in der Messehalle die von Corona geprägte Situation im Klinikum Idar-Oberstein. Denn neben der Betreuung der infizierten Patienten gebe es auch noch das Alltagsgeschäft mit der Versorgung von Notfällen. „Das alles zu stemmen, ist eine schon lange andauernde Grenzbelastung“, betonte der Abteilungsleiter und Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Medikamentöse Tumortherapie, der zudem Pandemiebeauftragter des größten Krankenhauses der Region ist, auch mit Blick auf die allzu oft dramatischen Verläufe und die zahlreichen Todesfälle wegen Corona.