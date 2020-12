Corona im Kreis Birkenfeld: Zwölf neue Fälle am Wochenende

Zwölf Corona-Neuinfektionen gab es im Kreis Birkenfeld am Wochenende. Jeweils vier Betroffene kommen aus Idar-Oberstein (zwei Männer, 44 und 70 Jahre, eine 51-jährige Frau und ein vierjähriges Mädchen) und der VG Birkenfeld (Männer im Alter von 21, 26 und 56 Jahren sowie eine 50-jährige Frau). Zwei Fälle gab es jeweils in der VG Herrstein-Rhaunen (zwei Männer, 30 und 68 Jahre) und der VG Baumholder (zwei Jungen, 12 und 14 Jahre).

Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 14 Covid-19-Patienten (keinen auf der Intensivstation) und einen Verdachtsfall. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat einen Covid-19-Patienten auf der Isolierstation und elf Verdachtsfälle (davon einer auf der Intensivstation). Zurzeit gelten 376 Kreiseinwohner als aktuell infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in der Nacht auf Sonntag kreisweit 101, in der VG Baumholder 333, in der VG Herrstein-Rhaunen 103, in der VG Birkenfeld 73 und in Idar-Oberstein 42.