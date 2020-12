Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 17:17 Uhr

Kreis Birkenfeld

Corona im Kreis Birkenfeld: Zahl der aktuell Erkrankten steigt auf 23

Um 1 auf 23 hat sich sich am Mittwoch die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Kreiseinwohner erhöht: Hinzu kam eine 24-jährige Frau aus der VG Herrstein-Rhaunen; sie befand sich bereits in Quarantäne.