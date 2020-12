Kreis Birkenfeld

Das Coronavirus macht über Weihnachten, Silvester und Neujahr keine Pause: „Daher ist es wichtig, dass Corona-Infizierte und Verdachtsfälle auch in dieser Zeit gut versorgt werden“, betont die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung. Ihrem Aufruf an niedergelassene Vertragsärzte, auch an und rund um die Feiertage Corona-Sprechstunden anzubieten, sind die Mediziner dreier Praxen im Landkreis Birkenfeld gefolgt.