Corona im Kreis Birkenfeld: Sieben neue Infizierte

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug in der Nacht zum Montag kreisweit 73, in der VG Herrstein-Rhaunen 112, in der VG Birkenfeld 73, in der VG Baumholder 83 und in der Stadt Idar-Oberstein 42. Seitens der US-Army wurde ein weiterer infizierter Soldat gemeldet.

Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 16 Covid-19-Patienten, davon keiner auf der Intensivstation, sowie acht Verdachtsfälle. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat zwei Covid-19-Patienten und neun Verdachtsfälle, ebenfalls keiner auf Intensivstation. In Quarantäne befinden sich aktuell rund 700 Kreiseinwohner