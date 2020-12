Kreis Birkenfeld

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz hat der Landkreis Birkenfeld zum zweiten Mal in Folge: Mit 156,9 bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bleibt er – Stand Freitag, 14.05 Uhr – in der Skala der Landesregierung weiter vor dem Kreis Bernkastel-Wittlich (134,2) und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm (132,2). Als „besorgniserregend“ bezeichnet Landrat Matthias Schneider die Lage und appelliert an die Bevölkerung, die Beschränkungen, insbesondere im Freizeitverhalten, unbedingt einzuhalten.