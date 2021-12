Kreis Birkenfeld

Corona im Kreis Birkenfeld: Gesundheitsamt meldet sechs weitere Infektionen am Sonntag

24 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Birkenfeld über die Weihnachtstage – am Sonntag kamen sechs weitere hinzu. Neun der positiven Tests werden dabei in der Verbandsgemeinde Birkenfeld verortet, acht in Idar-Oberstein, fünf in der VG Herrstein-Rhaunen und zwei in der VG Baumholder.