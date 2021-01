Corona im Kreis Birkenfeld: Elf neue Fälle gemeldet

Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt 31 Covid-19-Patienten stationär (davon vier auf der Intensivstation) und einen Verdachtsfall. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat einen beatmeten Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und fünf Verdachtsfälle auf der Isolierstation. In Quarantäne befinden sich rund 250 Kreiseinwohner.

Unterdessen laufen in der Messe Idar-Oberstein die Vorbereitungen für den Impfstart im Landkreis Birkenfeld am Donnerstag, 7. Januar. Am Donnerstag und am Freitag werden im Impfzentrum entsprechend der Vorgabe durch die Terminvergabestelle des Landes jeweils 48 Personen geimpft. Der erste Impfdurchgang (sechs Personen) ist für Donnerstag, 10.30 Uhr, angesetzt.