Corona im Kreis Birkenfeld: Acht Infizierte

Von den bislang 1434 Infizierten sind 51 an den Folgen des Coronavirus verstorben, 1061 gelten als genesen und 322 als akut infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen 221,1. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt 34 Covid-19-Patienten (davon fünf auf der Intensivstation) und drei Verdachtsfälle stationär. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld behandelt vier Covid-Patienten (davon einen auf der Intensivstation) und fünf Verdachtsfälle. In Quarantäne befinden sich neben den 322 aktuell Infizierten rund 700 Kreiseinwohner. Im Impfzentrum Idar-Oberstein in der Messe wurden am Montag 84 Bürger gegen Covid-19 geimpft.