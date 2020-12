Kreis Birkenfeld

Corona im Kreis Birkenfeld: 60 neue Infizierte – Ausbruch im Seniorenheim Baumholder

Zu einem Coronavirus-Ausbruch kam es in der Wochenmitte im Baumholderer AWO-Altenheim. Bisher betroffen sind 18 Bewohner und drei Mitarbeiter. Die Ermittlungen dauern an, heißt es vonseiten des Gesundheitsamtes. Am Freitag nahm die mobile Fieberambulanz bei allen weiteren Bewohnern sowie dem Personal Abstriche vor.