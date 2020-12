Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 18:40 Uhr

Kreis Birkenfeld

Corona im Kreis Birkenfeld: 26 weitere Infizierte am Wochenende

26 weitere Corona-Fälle registrierte das Gesundheitsamt am Wochenende: Neu angesteckt haben sich fünf Männer und fünf Frauen aus der VG Birkenfeld, fünf Männer und vier Frauen aus Idar-Oberstein, vier Männer und zwei Frauen aus der VG Herrstein-Rhaunen sowie eine Frau aus der VG Baumholder. 269 Personen gelten aktuell als infiziert. Neben den Corona-Patienten in den Krankenhäusern Idar-Oberstein und Birkenfeld wird ein weiterer in der Uniklinik Homburg intensivmedizinisch versorgt.