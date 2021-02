Ein Corona-Ausbruch auf dem US-Stützpunkt in Baumholder treibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Birkenfeld wieder in die Höhe: Von den 25 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt Idar-Oberstein am Freitag meldete, gehen allein 22 auf das Konto der amerikanischen Streitkräfte in der Westrichstadt. Außerdem haben sich ein 16-jähriger Junge aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, eine Frau und ein Mann aus Idar-Oberstein angesteckt.